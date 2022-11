Im Fasching hat’s zwischen Herta und Hermann Wachter gefunkt

Herta und Hermann Wachter aus Türkheim sind seit 60 Jahren verheiratetund feierten jetzt ihre „Diamantene Hochzeit“ im Kreis der Familie.

Marmor , Stein und Eisen bricht, aber ihre Liebe nicht: 60 Jahre halten Herta und Hermann Wachter wie Pech und Schwefel zusammen. Jetzt feierten sie im engsten Familienkreis das Fest der Diamantenen Hochzeit. Hermann Wachter, ein waschechter Türkheimer, erblickte am 10. Februar 1939 im Wertachmarkt das Licht der Welt. Seine „bessere Hälfte“ wurde am 22. November 1937 in Neukirch/Baden-Württemberg geboren. Von dort zog sie später mit ihren Eltern nach Markt Rettenbach, wo sie auch aufwuchs.

Das närrische Treiben lockte nach Türkheim

Der Jubilar lernte seine Herta anno 1961 bei einer Faschingsveranstaltung in Türkheim kennen und lieben. Eine Freundin, die mal in Türkheim arbeitete, hatte ihr vom närrischen Treiben dort vorgeschwärmt. Ein Jahr später, am 3. November 1962, schlossen Herta und Hermann Wachter in der Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ den Bund fürs Leben. Aus der Ehe gingen zwei Kinder und vier Enkel hervor.

Der Jubilar übernahm 1965 die Landwirtschaft seiner Eltern, die er bis ins Rentenalter betrieb. Mit Viehzucht und Ackerbau verdiente er seine Brötchen, während seine Frau im Haushalt ihren Mann stand. Bei den Türkheimer Vereinen ist Hermann Wachter kein Unbekannter. Mehr als 25 Jahre war er aktiver Feuerwehrmann. Bis heute ist er zudem Mitglied im Veteranen- sowie im Heimat und Trachtenverein. Auch seine Frau trug früher zu festlichen Anlässen gerne Tracht und hielt sich mit Turnen beim TSV fit.

Auch mit 83 Jahren legt der Jubilar seine Hände noch nicht in den Schoß Er arbeitet gerne im Garten und bewirtschaftet mit Hilfe seiner Enkel noch zwei Tagwerk Wald zwischen Türkheim und Tussenhausen. „Dort gibt es immer was zu tun“, bemerkt er und weiß aus Erfahrung: „Im Sommer kommt der Käfer und im Winter der Sturm“. Nach einem Rezept für eine lange glückliche Ehe gefragt, ist Wachter um eine Antwort nicht verlegen. „Wenn es einmal gewittert, muss man die Vernunft walten lassen, dann scheint bald wieder die Sonne“, empfiehlt er.

Täglich die Heimatzeitung lesen hält Hermann Wachter geistig fit

Hermann Wachter unternahm früher mit seiner Frau ausgedehnte Radtouren in der Region. Er bedauert sehr , dass dies nicht mehr möglich ist. Um so größer ist sein Interesse am regionalen Geschehen und was sich in der Welt so alles tut. Darüber informiert er sich in der Mindelheimer Zeitung und im Fernsehen. Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten dem Jubelpaar im Namen der Marktgemeinde und des Landrates auch Bürgermeister Christian Kähler. Der Rathauschef brachte auch Geschenke mit und wünschte den Eheleuten Wachter noch viele schöne gemeinsame Jahre.

