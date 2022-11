Türkheim

vor 48 Min.

Im Türkheimer Rathaus regieren wieder die Narren

Plus Zum Start in den Fasching stürmten die Wertachfunken wieder das Rathaus. Nach der Zwangspause wegen Corona freuen sich alle auf eine abwechslungsreiche Saison.

Von Franz Issing

Endlich wieder Fasching. In Türkheim haben die Wertachfunken bis Aschermittwoch wieder Narrenfreiheit. Mit dem traditionellen Rathaussturm eröffneten sie im Foyer der ehemaligen herzoglichen Residenz die „fünfte Jahreszeit“. Wie gewohnt zwangen drei Prinzenpaare Bürgermeister Christian Kähler zur Herausgabe des Rathausschlüssels. Der sah seine Entmachtung recht gelassen und scherzte an seinem letzten Arbeitstag: „Mit meinem Zweitschlüssel komme ich jederzeit in mein Büro“.

