Türkheim

vor 34 Min.

Im Türkheimer Waaghaus zieht das Leben ein

Mit Hochdruck wird immer noch gearbeitet: das Türkheimer Waaghaus im September. Seit Montag ist das Leben in dem aufwändig restaurierten Gebäude zurück.

Plus Eine Kombination aus Alt und Neu – Die Volkshochschule ist in das Türkheimer Waaghaus eingezogen. Ab sofort finden hier auch die Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule statt.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Es war ein Umzug innerhalb der Marktgemeinde: Ab sofort ist die VHS Türkheim in den Räumen des aufwendig sanierten und restaurierten Waaghauses zu finden. Vom Siebenschwabenhaus an der Hauptstraße zum „neuen“ Waaghaus neben der Kirche – damit hat der jahrelange Streit um dieses denkmalgeschützte Gebäude mit all seinen Höhen und Tiefen ein gutes Ende gefunden. Das Ziel ist erreicht, rechtzeitig, trotz der schon länger andauernden, schwierigen Lage auf dem Bau- und Handwerkermarkt.

