In den Türkheimer Kindergärten wird es eng

Türkheim steckt viel Geld in seine Kindergärten. Damit auch weiterhin alle Kinder einen Betreuungsplatz bekommen, entscheidet der Gemeinderat am Donnerstag über eine zusätzliche Gruppe.

Vor gut zwei Jahren wurde die Erweiterung der beiden Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth in Türkheim groß gefeiert. Das hatte sich die Marktgemeinde auch einiges kosten lassen: Für St. Elisabeth schlugen rund 2,8 Millionen, für St. Josef rund 3,3 Millionen Euro zu Buche, wobei in beiden Fällen Fördergelder von jeweils knapp 1,7 Millionen fließen. Der Eigenanteil der Marktgemeinde beträgt damit unter dem Strich insgesamt etwa 2,8 Millionen Euro. Immerhin rund 60 Prozent der Gesamtausgaben für Personal, also rund drei Millionen Euro, fließen jetzt in die Betreuung der Mädchen und Buben in den gemeindeeigenen Kitas.

Türkheim hat viele neue Bauplätze ausgewiesen, die jungen Familien schicken ihren Nachwuchs in die örtlichen Kindergärten

Als boomende Gemeinde hat Türkheim in den vergangenen Jahren große Baugebiete ausgewiesen - sehr zur Freude von jungen Familien, die dann natürlich auch ihren Nachwuchs in die örtlichen Kindergärten schicken wollen. Und dementsprechend sind jetzt auch die beiden Kindergärten gut ausgebucht. So gut, dass zwar "aktuell" noch allen Türkheimer Kindern ein Betreuungsplatz angeboten werden kann, wie Ordnungsamtschefin Daniela Groß auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Schon jetzt sind aber 15 Mädchen und Buben mehr angemeldet als im Vorjahr und Groß rechnet mit weiterem Bedarf: "Da wir aber bis 31. August 2024 planen, können hier natürlich noch Anmeldungen dazu kommen." Im Kindergarten St. Josef gibt es derzeit insgesamt 80 Betreuungsplätze, in St. Elisabeth 95.

Das Thema Kindergärten beschäftigt den Türkheimer Gemeinderat

Weil inzwischen nur wenige freie Plätze im Kindergartenbereich zur Verfügung stehen, schlägt die Ordnungsamtschefin dem Marktrat vor, eine weitere Gruppe zu eröffnen. Daniela Groß: "Damit wir auch Kindern, die beispielsweise nach Türkheim zuziehen oder aus anderen Gründen unterjährig eine Betreuung benötigen, einen Platz anbieten können." Die Entscheidung trifft der Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Türkheim.

Das Thema beschäftigt die Markträtinnen und Markträte dann auch im nächsten Tagesordnungspunkt: Im Kindergarten St. Josef soll das Personal aufgestockt werden.

