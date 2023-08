Türkheim

vor 45 Min.

In Türkheim gibt es eine Straße, die keine Straße mehr sein darf

Plus Das Thema Verkehr ist ein Dauerbrenner in Türkheim - zuletzt demontierten Unbekannte in der Uferstraße sogar die Verkehrsinseln. Jetzt kommt ein neues, kurioses Kapitel dazu.

Von Alf Geiger

Das „Informationsschreiben“ der Marktgemeinde Türkheim an die Anwohnerinnen und Anwohner beginnt mit einem vermeintlich harmlosen Satz: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir festgestellt haben, dass es sich bei dem Stich zwischen Wörishofer Straße und Fellhornstraße (Flurnummer 816/2, Gemarkung Türkheim, um einen i.S.d. Art. 6 Abs. 1. BayStrWG gewidmeten Geh- und Radweg handelt. Diese Widmung besteht bereits seit 14. 02. 2005 und ist verbindlich.“ Auf nicht-bürokratendeutsch heißt das wohl: Hier dürfen eigentlich keine Autos fahren. Dass dieser Weg allerdings seit 18 Jahren von vielen Verkehrsteilnehmern ganz selbstverständlich als „Straße“ genutzt wird, spielt da offenbar keine Rolle. Kurios ist: Für Google Maps und vermutlich auch andere Navis ist der Geh- und Radweg auch eine Straße. Wenn man eine Route ins Wohngebiet eingibt, dann führt Google eben genau über jene „Straße“.

Schilder und Poller sollen jetzt nach 18 Jahren dafür sorgen, dass hier keine Autos mehr fahren

Nach dem einleitenden, vermeintlich belanglosen Einstieg des „Informationsschreibens“ folgt dann aber der Satz, der manchen Anliegern in diesem Wohngebiet den Hut hochgehen lässt: „Wir bitten um Beachtung, dass dieser Weg mit dem Pkw nicht mehr befahrbar ist. Im September 2023 wird die entsprechende Beschilderung aufgebaut. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen