In Türkheim gibt es (endlich) wieder allen Grund zum Feiern

Viel Lob für Engagement und geleistete Arbeit beim Neujahrsempfang der Gemeinde Türkheim im Filmhaus Huber.

Es ist drei Jahre her, seit der letzte Neujahrsempfang der Gemeinde Türkheim stattgefunden hat, damals im Gasthof Kreuz in Irsingen. Nun konnte man sich endlich wieder einmal zum Neujahrsempfang treffen – fröhlich und unbeschwert

Die Gemeinde hatte ins Filmhaus Huber geladen. Um die 70 Vertreterinnen und Vertreter aus den Vereinen, aus dem politischen, kirchlichen und ehrenamtlichen Leben waren gekommen. Und Vertreter von Feuerwehr, vom Rotem Kreuz und Schulleiter Josef Reif vom Gymnasium.

Die Türkheimer Vereine können sich auf finanzielle Unterstützung der Gemeinde verlassen

Bürgermeister Christian Kähler dankte allen für ihr Engagement und die gegenseitige Unterstützung. Er sicherte den Vereinen auch weiterhin die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde zu. „Die beiden vergangenen Jahre müssen wir abhaken“, sagte er, „jetzt müssen wir nach vorne schauen.“ Auf die vielerorts geplanten Neuwahlen in den Vereinen Bezug nehmend, bat er eindringlich: „Bleibt uns erhalten!“ Auch seine ersten sechs Jahre im Amt des Bürgermeisters, mit viel Corona, seien anstrengend gewesen.

In diesem Jahr würden drei größere Jubiläen anfallen: 50 Jahre für das Akkordeon Orchester Türkheim. Gefeiert wird mit einem Frühlingskonzert am 2. April. Dann 100 Jahre für den Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim und 150 Jahre für die Freiwillige Feuerwehr Türkheim, mit entsprechenden Feierlichkeiten. Am 23. Juni werde das Waaghaus festlich eingeweiht, es folge am 24.6. auch ein Tag der Offenen Tür. Warum so spät? Seit Herbst 2022 fänden ja schon VHS- Kurse und weitere Veranstaltungen dort statt? „Weil im Juni endlich alles fertig ist!“

Kaplan Marco Leonhart neu in der Pfarreiengemeinschaft Türkheim

Eine besondere Erwähnung galt dem ersten Jahr 2022 mit den „First Respondern“, in Türkheim beheimatet und ehrenamtlich getragen von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Sie hatten 168 Einsätze im ganzen Jahr geleistet, in denen sie als Erste Hilfe schnell vor Ort gewesen waren. Derzeit sind 22 Ehrenamtliche dabei. Bürgermeister Kähler warb dafür, diese Arbeit durch eigenes Engagement zu unterstützen: „Im März beginnt eine neue Ausbildung.“

Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Türkheim: Marco Leonhart. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Kurz vorgestellt wurde auch der neue Kaplan für die Pfarreiengemeinschaft Türkheim, Marco Leonhart. Dessen beruflicher Lebensweg ist außergewöhnlich. Nach 20 Jahren als Polizeibeamter hatte sich Marco Leonhart dem Studium der Theologie zugewandt.

Für zwei bis drei Jahre darf sich Kaplan Leonhart nun in den vielfältigen Aufgaben in der Pfarreiengemeinschaft Türkheim einbringen. Zum Abschluss des Empfangs hatte Kinobetreiber Kai Erfurt noch zum Filmegucken geladen – bei dem regnerischen Winterwetter eine willkommene Abwechslung.