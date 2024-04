Spielen mit dem "Professor": In Türkheim ist der Pokémon-Hype zurück

Plus Für die regelmäßigen Turniere des Sammelkartenspiels reiste nun sogar ein angehender WM-Teilnehmer nach Türkheim. Was der "Pokémon-Professor" damit zu tun hat.

Ein Bild, das im Computerspiel-Zeitalter selten geworden ist: 16 Kinder und vier Erwachsene sitzen hoch konzentriert vor ihren bunten Pokémon Tischmatten und spielen stundenlang ein ganz besonderes Sammelkartenspiel. "Pokémon-Professor" Erik Schetters strahlt. Im Sommer 2023 brachte er den Pokémon Hype zurück nach Türkheim und kann sich vor kleinen und großen Spielbegeisterten kaum retten.

"Es ist sogar komplizierter als Schach, glaub ich", sagt der neunjährige Matti und überlegt sich ganz genau, welche Karte er als Nächstes ausspielt. Zum wiederholten Male ist er mit seiner Mama aus Friedrichshafen angereist, um beim Türkheimer Pokémon Turnier dabei zu sein. Ein Laie versteht beim Anblick der vielen bunten Karten erstmal gar nichts.