In Türkheim stapeln sich die Bauanträge

Plus Die Türkheimer Verwaltung muss zahlreiche Bauvoranfragen und Bauanträge abarbeiten. Bei einigen Vorhaben hat der Bauausschuss aber Bedenken.

Der Immobilienmarkt in Türkheim boomt und entsprechend viel Arbeit haben die Genehmigungsbehörden. Vor der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderates stapelten sich die Bauanträge und Bauvoranfragen. Hier ein Auszug der Beschlüsse.