Innovative Berufsorientierung an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ausgezeichnet

Die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim lege großen Wert darauf, ihren Schülerinnen und Schülern frühzeitig Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen und sie gezielt auf den Berufseinstieg vorzubereiten. „Wir sehen uns als eine Schule vor Ort, die im Rahmen handlungsorientierter Projekte den Schülerinnen und Schülern Einblick in verschiedene Berufsbilder gibt und so die Berufswahl erleichtert“, erklärt Rektorin Barbara Engel. Gleichzeitig bieten diese Projekte den regionalen Betrieben die Gelegenheit, potenzielle zukünftige Auszubildende kennenzulernen.

Arbeitsplatzerkundungen ab der 5. Klasse, Praxistage mit regionalen Betrieben sowie der jährliche „Abend der Berufe“ mit rund 25 Unternehmen – für ihr Konzept zur Berufsorientierung erhält die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule in Türkheim dieses Jahr zum dritten Mal in Folge das Berufswahl-Siegel. Insgesamt werden 69 Schulen in sechs bayerischen Regierungsbezirken ausgezeichnet. Bereits in der 5. Jahrgangsstufe beginnen die Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsplatzerkundungen, und in den folgenden Klassenstufen wird diese Orientierung durch Projekte wie Betriebserkundungen, Praxistage mit Betrieben der Region und vertiefte Berufsorientierung ausgebaut. Besonders hervorzuheben sei der jährliche „Abend der Berufe“, bei dem rund 25 regionale Unternehmen ihre Ausbildungsberufe vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Enge Betriebspartnerschaften, beispielsweise mit der Firma Tricor und der Schreinerei Huber, ermöglichen den Schülerinnen und Schülern zudem, eigene Entwürfe praktisch umzusetzen.

Darüber hinaus engagiere sich die Schule in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, wie der AG Robotik und der AG Medien, in der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung von Tricor eigene 3D-Modelle gestalten. Zu den Förderern des Projektes zählen neben dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die Interessengemeinschaft Selbständiger, Unternehmer und freiberuflich Tätiger sowie das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. (mz)