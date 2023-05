54-jährige Frau wegen illegaler Prostitution in Irsingen angezeigt

Polizeibekannt ist eine 54-Jährige, die in Türkheim als Prostituierte ihre Dienste angeboten haben soll. Vor wenigen Tagen war sie in Bad Wörishofen erwischt worden.

Am Sonntagmittag wurde der Polizei Bad Wörishofen mitgeteilt, dass in einer Pension in Irsingen eine Frau vermutlich der Ausübung von illegaler Prostitution nachgehen würde. Bei der anschließenden Kontrolle konnte die gleiche 54-jährige Frau festgestellt werden, die schon am 12. Mai in Bad Wörishofen aufgegriffen wurde.

Die 54-Jährige wird erneut wegen illegaler Prostitution angezeigt

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde abermals eine Sicherheitsleistung, diesmal im hohen dreistelligen Bereich, erhoben. Die Frau erwartet erneut eine Anzeige wegen illegaler Prostitution, so die PI Bad Wörishofen. (mz)

