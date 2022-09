Türkheim/Irsingen

vor 17 Min.

Irsinger laufen weiter Sturm gegen neuen Bebauungsplan der Dorfmitte

So hat sich der Grünordnungsplan für Irsingen über die vergangenen Monate geändert: Von den beiden Grünstreifen in Westen und Osten (links) blieb erst nur die abgespeckte Version (Mitte) übrig. Doch auch damit konnten weder die Irsinger noch die Türkheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte leben. Übrig geblieben ist die Version, die nur noch im Osten an der Wertach einen Grünstreifen vorsieht, in dem keinerlei Bebauung erlaubt ist.

Plus In der Donnerstagssitzung will der Türkheimer Gemeinderat eigentlich einen Schlussstrich unter die Diskussionen ziehen. Doch davon wollen die betroffenen Anlieger ganz und gar nichts wissen.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Gleich ein „heißes Eisen“ steht auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Türkheimer Gemeinderates nach den Sommerferien im Sieben-Schwaben-Saal. Mit einem Satzungsbeschluss will der Gemeinderat Türkheim die mehrfach und kontrovers diskutierte Änderung des innerörtlichen Bebauungsplans in Irsingen abschließen, nachdem über die eingegangenen Stellungnahmen diskutiert worden ist. Doch den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten bleibt eine weitere Diskussion wohl auch diesmal nicht erspart: Alle drei Anliegern der Feldstraße haben einen Einspruch unterzeichnet und der Gemeinde Türkheim überreicht. Begründung: Da die Umwidmung des Grüngürtels auch sämtliche Anwohner des geschaffenen Baufeldes „Stockheimer Straße“ beträfe, gäbe es hier mit Sicherheit noch einige weitere Bürger, die mit der aufgeführten Thematik (Bebauung, mögliches Hochwasser etc.) auch nicht einverstanden wären, sind die Unterzeichner sicher. Das Schreiben an den Gemeinderat liegt unserer Redaktion vor.

