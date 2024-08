Mega-Flohmarkt in Türkheim wird zum Schnäppchenparadies

Von der beliebten TV-Show im ZDF „Bares für Rares“ hat sich Ludwig Hofmeier schon vor Jahren verabschiedet. Auch auf deutschen Flohmärkten, die der 82-jährige „Handstand-Lucki“ im bunten Hemd und mit den dazu passenden Hosenträgern früher gerne besuchte, wurde er schon länger nicht mehr gesehen. Doch der Bayerische Flohmarkt in Irsingen hat für ihn nichts von seiner Anziehungskraft verloren. So können ihnen seine Fans auch in diesem Jahr wieder auf dem größten Markt für Kunst und Krempel in Bayern antreffen. Warum kommt der „Lucki“ so gerne ins Unterallgäu? „Weil der Flohmarkt in Irsingen für mich der Schönste in Bayern ist und man da gut ein, und verkaufen kann“, verrät er unserer Redaktion am Telefon.

Veranstalter Emil Mayer rechnet mit mehr als 1000 Ausstellern beim Bayerischen Flohmarkt in Irsingen

Viel Sonnenschein haben die Wetterfrösche für die kommende Woche vorhergesagt. Wenn sie recht behalten, haben Schnäppchenjäger an drei Tagen von 6 bis 18 Uhr reichlich Gelegenheit bei dem Mega-Familien-Event im Allgäu zu handeln und zu feilschen, was das Zeug hält. Veranstalter Emil Mayer von „Hand4event“ rechnet mit mehr als 1000 Ausstellern, die ihre Schätze von Boden und Keller im Gewerbegebiet von Irsingen-Unterfeld zu Geld machen wollen.

„Für mich ist Irsingen der schönste Flohmarkt in ganz Bayern“ Ludwig Hofmeierundefined

So wechseln Kunst und Krempel von Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. August, für kleines Geld einmal mehr den Besitzer und auch Sammler kommen auf ihre Kosten. Eine Entdeckungsreise lohnt sich für allemal. Haben die Besucherinnen und Besucher doch die Qual der Wahl zwischen sakralen Kunstwerken, antikem Schmuck, Klamotten aus erster und zweiter Hand, Bären, Schaukelpferden, Büchern, Schallplatten, Puppen, allerlei Stofftieren, Gemälden und Mini-Oldtimern. Also Trödel in Hülle und Fülle.

Und während die Eltern an Ständen und Buden nach nützlicher und auch skurrilen Deko für Haus und Garten suchen, können sich ihre Kinder beim Bungee-Jumping und Basteln vergnügen oder auf einem nostalgischen Karussell ein paar Runden drehen. Alles Glück dieser Erde liegt für den Nachwuchs auch auf dem Rücken kleiner Pferde und Esel.

Icon Vergrößern Kunst und Krempel so weit das Auge reicht: der Bayerische Flohmarkt in Irsingen. Von Donnerstag bis Sonntag präsentieren mehr als 1000 Anbieter ihre Waren. (Archivfoto) Foto: Ulrich Wagner Icon Schließen Schließen Kunst und Krempel so weit das Auge reicht: der Bayerische Flohmarkt in Irsingen. Von Donnerstag bis Sonntag präsentieren mehr als 1000 Anbieter ihre Waren. (Archivfoto) Foto: Ulrich Wagner

Und weil die pure Lust am Feilschen hungrig und durstig macht, ist für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher bestens gesorgt. 35 Gastronomie-Betriebe bieten auf einer 150 Meter langen, kulinarischen Meile Gaumenfreuden aus aller Welt an. Auch an Vegetarier ist gedacht. Doch damit nicht genug . Auch in einem bayerischen Biergarten lässt es sich vom Schauen und Staunen entspannen.

Wer in Irsingen wohnt, bekommt im Rathaus Park-Tickets

„Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es reichlich Parkplätze“, versichert Veranstalter Emil Mayer. Auf einer zehn Hektar großen Fläche können fahrbare Untersätze abgestellt werden. Die Marktgemeinde Türkheim hat ganz Irsingen während der Flohmarkt-Tage zur Park-Verbotszone erklärt. Parken dürfen im Dorf nur Anwohner. Die können ihre Park-Tickets im Türkheimer Rathaus, (Erdgeschoss, Zimmer 3) abholen. Und es gibt noch eine verkehrstechnische Neuheit: Radfahrer können von der Staatsstraße 2025 (Türkheim-Bad Wörishofen) weg das Flohmarkt-Gelände durch einen neuen Tunnel auf direktem Weg erreichen.