Türkheim/Irsingen

vor 33 Min.

So kommen Bauherren an die Schnäppchen-Bauplätze in Türkheim

In Türkheim wurden mehrere Baugebiete ausgewiesen, um dem enormen Bedarf nach Bauplätzen nachzukommen. im Nu waren die meisten Bauplätze vergeben, wie hier im Baugebiet "Südlich der Ramminger Straße", wo schon die allermeisten Häuser im Bau sind. Jetzt werden noch mal sechs Grundstücke von der Gemeinde zum vergleichsweise günstigen Preis verkauft.

Plus Sechs bereits versprochene Bauplätze wurden von den Kaufinteressenten wieder an die Gemeinde Türkheim zurückgegeben. So klappt es mit der Bewerbung.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Wer schon länger von seinem Traumhaus in Irsingen oder Türkheim träumt, hat jetzt eine gute Gelegenheit, sich diesen Traum zu erfüllen. Um eines der sechs Grundstücke zu ergattern, die von der Gemeinde Türkheim unverändert zum "Schnäppchenpreis" verkauft werden, müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zumindest im Vergleich mit den Preisen auf dem freien Immobilienmarkt sind die Grundstückspreise, die jetzt von der Gemeinde aufgerufen werden, nahezu unschlagbar günstig.

"Insgesamt können wir derzeit sechs Bauplätze anbieten, davon vier in Irsingen", freut sich Kämmerer Claus-Dieter Hiemer. Die Bauplatzpreise wurden nicht erhöht, die Grundstücke kosten unverändert rund 230 Euro pro Quadratmeter in Türkheim und rund 180 Euro pro Quadratmeter in Irsingen. Dieser Preis gilt für bereits erschlossene Grundstücke. Wer Interesse hat, kann sich laut Hiemer bis spätestens Freitag, 15. Juni, bewerben und seine Unterlagen bei der Gemeinde Türkheim einreichen. Danach erfolge "kurzfristig die Auswertung, sodass die Grundstücksvergabe planmäßig noch vor der Sommerpause erfolgen könnte", verspricht Hiemer.

