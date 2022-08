Jeder Mittelschüler „kostet“ 3050 Euro

Plus Die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule in Türkheim steht finanziell und organisatorisch gut da. Der Schulabschluss bietet Berufsorientierung und wird zur Alternative zu weiterführenden Schulen.

Die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wie VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer und der stellvertretende Schulleiter Sascha Rauschenbach bei der jüngsten Sitzung des Schulverbandes bestätigten, ist die Mittelschule finanziell und organisatorisch gut aufgestellt und für die Herausforderungen einer sich rasant verändernden Schullandschaft gerüstet.