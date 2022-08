Jedes Lied beim Volksliedersingen in Türkheim ist ein Geschenk

Plus Große Freude für alle begeisterten Sängerinnen und Sänger in Türkheim: Das beliebte Volksliedersingen fand nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder statt. Und der nächste Termin steht fest.

Endlich – zwei Jahre mussten die vielen begeisterten Sängerinnen und Sänger warten. Jetzt fand im Saal des Gasthauses Olympia wieder das beliebte Volksliedersingen statt, inzwischen schon zum 19. Mal. Begleitet von Akkordeon und Gitarre sangen rund 120 Gäste mit Leidenschaft und Begeisterung traditionelle Lieder und erfreuten sich des gemeinsamen Erlebens.