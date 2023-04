Johanniter in Türkheim lassen hinter die Kulissen blicken

Die Ehrenamtlichen des Johanniter-Ortsverbandes Bad Wörishofen-Türkheim laden alle Interessierten zu ihrem Tag der offenen Tür ein.

Der Johanniter-Ortsverband Bad Wörishofen-Türkheim wurde im vergangenen Jahr im Mai neu gegründet. Nun laden die Ehrenamtlichen des Ortsverbandes alle Interessierten am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr ganz herzlich zum Tag der offenen Tür ein.

"Nachdem wir nun unsere Dienststelle in Türkheim bezogen und alles eingerichtet und fertiggestellt haben, möchten wir alle Interessierten in die Angerstaße 61 in Türkheim zu einem Tag der offenen Tür einladen", so Lukas Lux, Ortsbeauftragter der Johanniter in Bad Wörishofen-Türkheim. Geboten wird ein vielfältiges Rahmenprogramm, wie etwa eine Tour mit dem Unimog, die Vorstellung der Drohneneinheit, eine Kinderhüpfburg und verschiedene weitere Vorführungen.

Beim "Tag der offenen Tür" bei den Johannitern in Türkheim ist viel geboten

So wollen die Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen und über ihre Arbeit und die Johanniter-Jugend informieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Der noch junge Ortsverband engagiert sich in den Bereichen des Bevölkerungsschutzes, der Sanitätswachdienste und in der Jugendarbeit. (mz)

