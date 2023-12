Türkheim

Jubiläums-Konzerte: So feiert die Türkheimer Familie Günther den Advent

Plus Alpenländische Adventsmusik erklingt in der Türkheimer Pfarrkirche. Es war ein besonderes Konzert und ein vorweihnachtliches Geschenk.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Zwei lange Konzerte gleich nacheinander, und beide Male war der Besucherandrang in der Türkheimer Pfarrkirche groß. Das Adventssingen und –spielen der Familie Günther ist eines der Vorweihnachtskonzerte im Ort, die niemand versäumen möchte.

Ohne Verstärkung durch Mikrofone füllten die Instrumente und der Gesang den Kirchenraum. Alpenländische Weisen, gespielt von zwei Geigen, Querflöte, Cello, Klarinette und Posaune, und sogar von einer einzelnen Blockflöte, wechselten mit stimmungsvollem A-cappella-Gesang mit getragenen Melodien, und mit Texten. Zwei Choräle mit Alphörnern waren zum ersten Mal dabei und passten perfekt in den großen Klangraum Kirche. In einen recht kalten Kirchenraum, in dem trotz Sitzheizungen auf den Bänken immer wieder auch sehr kalte Luftströmungen zu spüren waren. Es ist erstaunlich, wie Musiker und ihre Instrumente während ihrer Kirchenkonzerte mit dieser kalten Luft klarkommen.

