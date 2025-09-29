Jubiläumsfeier des Orchestervereins Türkheim: Zwei Jahrhunderte voller Musik, Gemeinschaft und Tradition

Der Orchesterverein Türkheim ist 200 Jahre alt geworden – und das wurde ausgiebig gefeiert. Zu Gast im Festzelt waren nicht nur teils tausend Besucherinnen und Besucher, befreundete Kapellen, sondern auch Comedy-Prominenz: Django Asül besuchte Türkheim.

Icon vergrößern Django Asül mit der OVT-Vorsitzenden Miriam Schwelle. Foto: OVT Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Django Asül mit der OVT-Vorsitzenden Miriam Schwelle. Foto: OVT

Mit dem Kabarettisten und seinem Programm startete die viertägige Feier. Am Freitag spielten die Kapellen des Musikvereins Rammingen, Irsingen, der Blaskapelle Ettringen, der Stadtkapelle Bad Wörishofen und der Spielgemeinschaft Amberg/Wiedergeltingen.

Icon vergrößern Am Samstagabend feierten die Besucherinnen und Besucher mit "Allgäu Power". Foto: OVT Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Samstagabend feierten die Besucherinnen und Besucher mit "Allgäu Power". Foto: OVT

Am Samstagabend spielten „Allgäu Power“ im Festzelt, in das etwa tausend Besucherinnen und Besucher strömten. Beim Festgottesdienst übergab ASM-Präsident Franz Josef Pschierer der Vorsitzenden Miriam Schwelle die Ehrenurkunde. Auch Hubert Fröhlich, Bezirksvorsitzender des ASM, lobt den OVT als einen der ältesten Vereine im Bezirk: „Ein solches Jubiläum zeigt, wie gut ein Verein funktionieren kann. Wie ein Verein sowohl die schwierigsten Zeiten überstehen kann als auch die guten Zeiten umso schöner macht.“

Icon vergrößern Franz Josef Pschierer überreichte die Ehrenurkunde. Foto: OVT Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Franz Josef Pschierer überreichte die Ehrenurkunde. Foto: OVT

Aufregende Zeiten erlebte der OVT in den vergangenen 200 Jahren mit Sicherheit: So überdauerte der Verein beispielsweise zwei Weltkriege. Aber auch schöne Momente wie Erfolge bei Wettbewerben, Bezirksmusikfeste, Bockbierfeste und die Türkheimer Festwoche gehören zu den Höhepunkten in der Chronik.

Miriam Schwelle, die bereits seit 25 Jahren zum OVT gehört, beschreibt den Verein als „ein Stück Familie, ein Ort der Gemeinschaft und des Zusammenhalts“. Sie ergänzt: „Unser 200-jähriges Bestehen ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Zeichen dafür, wie sehr Musik verbindet – und das über Generationen hinweg.“