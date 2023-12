Jugendliche bedrohen Sechsjährigen in Türkheim und fordern Geld

In Türkheim haben Jugendliche einen Sechsjährigen auf dem Schulweg festgehalten und nach Wertsachen durchsucht.

Ein sechs Jahre alter Bub wurde in Türkheim von einer Gruppe Jugendlicher attackiert.

Nach Angaben der Polizei war der Sechsjährige am Dienstag gegen Mittag auf dem Heimweg von der Schule, als er in der Kapuzinerstraße auf eine Gruppe Jugendlicher traf. Die Jugendlichen sprachen den Jungen an und fragen, ob dieser Geld bei sich habe. Als der Bub verneinte, hätten die Jugendlichen dessen Schulranzen durchsucht, berichtet die Polizei. "Zudem wurde der Junge festgehalten und umhergeschubst." Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 an die Polizei Bad Wörishofen zu wenden. (mz)

