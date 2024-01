Jugendliche werfen in Türkheim Feuerwerkskörper auf Familie

Vor einer Familie mit kleinen Kindern explodiert in Türkheim ein Feuerwerkskörper. Diese wurden von zwei Jugendlichen geworfen. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Türkheim wurde eine Familie auf dem Heimweg von einer Veranstaltung mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend in der Blumenstraße.

Zwei bislang unbekannte Jugendliche hätten den Feuerwerkskörper über die angrenzende Friedhofshecke geworfen. Der Böller explodierte direkt neben dem Fuß des 32-jährigen Familienvaters. Die 33-jährige Mutter, sowie die beiden Kleinkinder befanden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. "Letztlich war es nur Glück, dass niemand verletzt wurde", teilt die Polizei mit.

Polizei gibt Beschreibung der mutmaßlichen Täter aus Türkheim heraus

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei 16- bis 17-jährige Jungs. Einer war komplett schwarz gekleidet, der zweite trug eine auffällige, schneeweiße Daunenjacke. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08247/96800 an die Polizei Bad Wörishofen zu wenden. (AZ)

