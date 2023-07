Jugendlicher randaliert in Türkheimer Wohngebiet

Ein angetrunkener 17-Jähriger randaliert nachts in Türkheim und beschädigt dabei auch Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten.

Randale mit Promille: Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr randalierte laut Polizei ein alkoholisierter 17-Jähriger in einem Wohngebiet von Türkheim und beschädigte dabei zwei geparkte Fahrzeuge in der Dresdener Straße.

Anwohner führten die Polizei auf die Spur des Jugendlichen. Die Polizei fand ihn in der Nähe des Tatortes und brachte ihn zu seinen Eltern. Der Junge war zu Fuß von der Dresdener Straße über die Augsburger Straße bis zur Ramminger Straße gelaufen. Die Polizei bittet darum, mögliche weitere Schäden unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)