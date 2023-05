Julia Buchmaier aus Türkheim hat den "Radiovirus"

Plus Julia Buchmaier aus Türkheim ist von ihrem Job als Radioreporterin begeistert. Warum sie den Kugelschreiber mit dem Mikrofon getauscht hat.

Sie wirkt ganz ausgeschlafen, obwohl sie gerade eine lange und durchaus anstrengende Nachtschicht hinter sich hat, als der MZ-Reporter bei Julia Buchmaier anruft. Es war eine spannende Nacht, die Nachricht vom Tode von Tina Turner hatte kurz nach 21 Uhr das gesamte geplante Programm des Radiosenders SWR 3 über den Haufen geworfen. Und nicht viel länger als eine Stunde später präsentierte der Sender eine umfassende Tina-Turner-Gesamtschau – vom ausführlichen Online-Artikel bis zur Rückschau auf das Lebenswerk und – natürlich – der richtigen Auswahl der größten Tina-Turner-Songs.

Julia Buchmaier war mittendrin und erlebte hautnah, wie alle Redaktionen im Sender ineinandergriffen. Die Musikredaktion hatte die passenden Tina-Turner-Hits vorbereitet, die Onlineredaktion einen ausführlichen Artikel mit Bildern, Nachruf und Würdigungen vorbereitet, und sie stellte für die Nachtsendung und die Morningshow Reaktionen aus der Musikwelt und der Politik zusammen. Während Julia Buchmaier das alles erzählt, spürt man ihre Begeisterung. Begeisterung für ihren Beruf als Radioreporterin, den sie buchstäblich von der sprichwörtlichen Pike auf gelernt hat. Begeisterung für das Medium Radio, das so schnell und wichtig sein kann wie kaum ein anderer Nachrichtenkanal. Gerade in der heutigen, sich scheinbar immer schneller drehenden Medienwelt hat das gute alte Radio überhaupt nichts von seiner Faszination verloren.