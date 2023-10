Junge Männer rütteln am Türkheimer Bahnhof an Fahrrädern

Eine Frau rief die Polizei, weil sie zwei junge Männer am Bahnhof bemerkt hatte, die sich an den Fahrrädern zu schaffen machten.

Am frühen Freitagabend meldete sich eine Passantin bei der Polizei, weil zwei jüngere Männer am Türkheimer Bahnhofsvorplatz an den dort abgestellten Fahrrädern rüttelten und Fahrradteile abmontierten. Als eine Streife der Polizei Bad Wörishofen eintraf, ergriffen die Personen die Flucht.

Wie es weiter im Polizeibericht heißt, konnten die beiden jungen Männer jedoch im Bahnhofsbereich gestellt und befragt werden. Es stellte sich heraus, dass die leicht alkoholisierten Heranwachsenden an mehreren Fahrrädern gerüttelt hatten, dabei einen Sattel sowie ein Schutzblech abmontiert und auf den Boden geworfen hatten. Die Gegenstände konnten wieder aufgefunden werden. Die Fahrräder wurden laut Polizei nicht beschädigt. (mz)