Junger Radler soll geparktes Auto beschädigt haben

Ein Kind oder ein Jugendlicher soll in Türkheim mit seinem Fahrrad ein geparktes Auto beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein Fahrradfahrer aus dem Staub gemacht, der am Montag gegen 17.30 Uhr in der Augsburger Straße in Türkheim ein geparktes Auto beschädigt hat. Zeugen haben beobachtet, dass es sich bei dem Unfallverursacher vermutlich um ein Kind oder einen Jugendlichen gehandelt haben könnte. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)