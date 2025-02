Kahlschlag am Bahndamm ärgert Naturschützer

Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Türkheim und viele Spaziergänger sind empört über den „Kahlschlag“ am Hang entlang des Fußpfades am Berger Weg und am Langweidbach in Türkheim. Auf Anfrage bei der Unteren Naturschutzbehörde stellte sich heraus, dass die Deutsche Bahn aus Verkehrssicherungspflicht die Fällungen vorgenommen habe, um das Bahngleis zu schützen, so Gudrun Kissinger-Schneider vom Bund Naturschutz. Dazu habe es laut Bahn keiner Genehmigung vonseiten einer Behörde und auch keine Pflicht zu Ausgleichsmaßnahmen bedurft, erfuhr sie und ärgert sich: „Leider wurden dadurch auch mächtige Bäume und schützende Hecken entfernt, die für viele Tiere ein wichtiger ökologischer Rückzugsort waren. Außerdem verliert der beliebte Spazierweg seinen Charme“, so Gudrun Kissinger-Schneider vom Bund Naturschutz, die auch Dritte Bürgermeisterin von Türkheim ist und für die Grünen im Gemeinderat sitzt: „Ich hätte mir von der Bahn mehr Sensibilität bei dieser Pflegemaßnahme gewünscht. Man hätte sukzessive über mehrere Jahre hinweg einzelne Bereiche bzw. Bäume entnehmen können, um solch einen massiven Eingriff zu verhindern.“ (mz)

Icon Vergrößern Die Naturschützer hatten sich mehr Sensibilität bei der Abholzung der großen Bäume gewünscht. Foto: Gudrun Kissinger-Schneider Icon Schließen Schließen Die Naturschützer hatten sich mehr Sensibilität bei der Abholzung der großen Bäume gewünscht. Foto: Gudrun Kissinger-Schneider