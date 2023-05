Kantholz fällt von Lkw: Auto erheblich beschädigt

Ohne sich um den Schaden an einem Auto zu kümmern, fuhr ein Lkw-Fahrer einfach weiter. Von seinem Laster war ein Kantholz herabgefallen, das ein Auto beschädigt hatte.

Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr war laut Polizei ein 49-jähriger Mann aus Türkheim mit seinem Ford in der Amberger Straße ortsauswärts unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortsausgang Türkheim ein Lkw mit Hänger oder mit Sattelauflieger mit weißem Führerhaus entgegenkam. Kurz bevor die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, fiel ein 1,15 Meter langes Kantholz mit einem Durchmesser von zehn mal acht Zentimeter vom Hänger.

Der Türkheimer am Steuer des Ford blieb beim Unfall unverletzt

Dass das Kantholz nur an der Frontschürze des Fords einschlug und der Fahrer nicht verletzt wurde, bezeichnet die Polizei als Glück im Unglück. Das Auto wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Lasterfahrer bremste danach wohl kurz, setzte seine Fahrt aber ohne weiter anzuhalten in Richtung Ortsmitte fort. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Rufnummer 08247/96800 zu melden. (mz)