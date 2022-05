Türkheim

16:00 Uhr

Kapuziner in Türkheim: Beginn und Ende einer Epoche

Plus 300 Jahre lang waren Männer in braunen Kutten ein vertrautes Bild in Türkheim - und ein Superstar kam auch vorbei.

Von Robert Prestele

Männer in braunen Kutten – ein vertrautes Bild in der Marktgemeinde Türkheim und das nahezu drei Jahrhunderte lang. Wie kam es dazu? Untrennbar mit Türkheims Geschichte an sich und speziell mit dem örtlichen Kapuzinerorden verbunden ist Herzog Maximilian Philipp Hieronymus, Prinz von Bayern, mit seiner Gemahlin Mauritia Febronia de la Tour d’ Auvergne. Bis heute ist das segensreiche Wirken des Paares in der Gemeinde spür- und erlebbar. Man denke nur an die prächtigen Bauten oder auch an das Marktrecht, bereits im Jahre 1700 verliehen.

