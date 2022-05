Kapuziner in Türkheim: Zurück blieben die Kirche und ein Paar Sandalen

Plus Vor 50 Jahren schloss sich die Pforte des Türkheimer Kapuzinerklosters. Die knapp 300-jährige Ordensgeschichte fand hier ein ganz profanes Ende.

Nachdem nur noch ein einziger Mönch – Pater Chrysostomus – im Kloster lebte, stand dessen Schließung unmittelbar bevor. Doch das „Wunder“ geschah, in Gestalt eines besonderen Gastes. Kein Geringerer als König Ludwig I. von Bayern nämlich, stattete Türkheim einen Besuch ab. Großzügig erlaubte seine Majestät dabei, den Straßenübergang zum Torbogen auszubauen und in „Ludwigs-Tor“ umzubenennen. Dieses Ansinnen mag dem Monarchen durchaus geschmeichelt haben. Denn seine Hoheit gewährte noch eine zweite Gunst: Er erhörte die Bitten um Wiederbelebung des durch die Säkularisation geschundenen Klosters.