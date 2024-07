Kein Open-Air-Kino in Türkheim ohne Eberhofer

Kein Open-Air in Türkheim ohne Franz Eberhofer: Am Samstag, 25. Juli, wird der letzte Einsatz „Rehragout Rendezvous“ des beliebten Kommissars gezeigt. Als krönenden Abschluss am Sonntag, 28. Juli wird der heiß erwartete Blockbuster „Deadpool & Wolverine“ präsentiert. Einlass ins Wertach-Stadion (Fußballstadion) ist ab 20 Uhr, die Filme beginnen bei Dunkelheit, ca. 21 Uhr. Die Wetteraussichten sind perfekt für einen lauschigen Sommer-Open-Air-Abend und großes Kino im Türkheimer Wertach-Stadion.

