Kein Scherz: Die Türkheimer Störche sind wieder zuhause

Was für ein Mistwetter! Ob die Störche im Nest auf dem Türkheimer Schloss das auch denken? Jedenfalls sind sie wieder zurück. Und man könnte denken, dass sogar schon wieder gebrütet wird.

Das Storchenpaar nistet seit mehr als zehn Jahren auf dem Rathausdach. Die Nisthilfe, das „Gerüst“ und die Storchenkamera wurden in Zusammenarbeit mit einem Projektseminar „Den Störchen in das Nest geschaut“ des Türkheimer Gymnasiums und der Marktgemeinde installiert. Wer die Türkheimer Storchenfamilie im Live-Stream beobachten will, kann dies auf der Homepage der Gemeinde tun. tuerkheim.de