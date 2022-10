Kinder lassen Türkheim aufblühen

Der Bund Naturschutz veranstaltet eine Pflanzaktion mit dem Kinderparlament und anderen Helferinnen und Helfern im Norden Türkheims.

Auf einer Grünfläche im Norden Türkheims trafen sich gut 20 Kinder in Gummistiefeln, darunter 15 Mitglieder des Türkheimer Kinderparlaments in ihren gelben und orangefarbenen Schutzjacken. Die meisten Kinder hatten ihre eigenen Gartenschäufelchen mitgebracht. Leichter Nieselregen konnte sie nicht davon abhalten, mit Energie und Ausdauer die Pflanzlöcher für die etwa 1000 mitgebrachten Frühlingsblüher-Zwiebelchen in den Boden zu buddeln.

Veranstalter waren, wie jedes Jahr zur Pflanzaktion im Oktober, der Bund Naturschutz Ortsgruppe Türkheim/Ettringen und das Türkheimer Kinderparlament unter der Leitung von Sarah Fröhlich. Gudrun Kissinger-Schneider vom Bund Naturschutz gab eine kleine Einführung. Dass die Zwiebeln einen Winter lang in der Erde bleiben müssten, um dann im Frühjahr ihre Blüten zu entfalten. Dass man die Zwiebeln für Schneeglöckchen, Krokus und Blaustern in kleiner Gruppe und mit der Spitze nach oben einpflanzen sollte, zum Beispiel.

Erwachsene standen den Kindern bei Türkheim zur Seite

Ein paar Erwachsene standen hilfreich zur Seite, wenn die kleinen Schaufeln nicht durch das harte Erdreich hindurch kamen. Manche Kinder hatten da schon ihre Tricks. „Ich locker erst mal mit der Harke die Erde auf, dann geht das Graben leichter“, sagte der zehnjährige Luca. Zuhause habe er schon öfters im Garten zusammen mit den Brüdern im Garten was eingepflanzt. „Aber hier macht’s echt Spaß, mit den anderen zusammen.“

Nach weniger als einer Stunde waren alle Zwiebelchen eingegraben. Zur Belohnung gab es Schokolebkuchen und Walnüsse. Und nach dem Winter die Aussicht auf ein Blütenmeer in Weiß, Gelb, Blau und Lila.