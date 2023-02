Kindergarten: Die Gemeinden im Wertachtal drehen "moderat" an der Gebührenschraube

Plus Eltern müssen sich auf höhere Gebühren für Kindergärten, Krippen und im Hort einstellen, weil Personal- und Energiekosten steigen. Wir fragten bei den Kommunen im Wertachtal nach, was auf junge Familien zukommt.

Auf junge Familien kommen finanziell harte Zeiten zu, auch höhere Gebühren für Kindergärten, Krippen und im Hort müssen einkalkuliert werden. In Bad Wörishofen waren die Betroffenen geschockt, weil teils eine Verdoppelung der Gebühren im Raum stand. Auch die Gemeinden im Wertachtal kalkulieren auch mit steigenden Elternbeiträgen, Wiedergeltingen hat die Erhöhung bereits beschlossen. Wir fragten bei den Kommunen nach, auf was sich die Eltern einstellen müssen.