Klausen mit ganz viel Herz

Der Klausen- und Traditionsverein in Türkheim hat 1450 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Das Geld stammt aus dem Verleih von zwei Festzelten, die dem Verein gehören. Der Verein hat das Kinderhospiz für die Spende ausgesucht, „weil uns Kinder am Herzen liegen und weil wir wissen, dass das Geld im Kinderhospiz direkt bei den Kindern und ihren Familien ankommt“, so 2. Vorsitzender Michael Hintner bei der Spendenübergabe.

