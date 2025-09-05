Icon Menü
Türkheim: Klausen mit ganz viel Herz

Türkheim

Klausen mit ganz viel Herz

Türkheimer Klausen spenden Zeltverleih-Erlös an Kinderhospiz St. Nikolaus
Von Holger Mock für Kinderhospiz St. Nikolaus
    • |
    • |
    • |
    Spendenübergabe im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Unser Bild zeigt (von links): Holger Mock (Kinderhospiz), Andreas Kuderer (Vorsitzender Klausen- und Traditionsverein Türkheim) und Michael Hintner (2. Vorsitzender).
    Spendenübergabe im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Unser Bild zeigt (von links): Holger Mock (Kinderhospiz), Andreas Kuderer (Vorsitzender Klausen- und Traditionsverein Türkheim) und Michael Hintner (2. Vorsitzender). Foto: Laura Abt

    Der Klausen- und Traditionsverein in Türkheim hat 1450 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Das Geld stammt aus dem Verleih von zwei Festzelten, die dem Verein gehören. Der Verein hat das Kinderhospiz für die Spende ausgesucht, „weil uns Kinder am Herzen liegen und weil wir wissen, dass das Geld im Kinderhospiz direkt bei den Kindern und ihren Familien ankommt“, so 2. Vorsitzender Michael Hintner bei der Spendenübergabe.

