Klausentreiben: Türkheimer Verein kämpft für Brauchtum und Tradition

Beim Klausentreiben in Türkheim geht es immer etwas rauer zu. Das wissen die Beteiligten. Damit es nicht eskaliert, geht der Verein auch dahin, wo es wehtun kann.

Das Klausentreiben am 5. und 6. Dezember in Türkheim hat eine lange Tradition: Seit Jahrzehnten lockt dieses schaurige Spektakel Hunderte von Besucherinnen und Besuchern in den Türkheimer Ortskern. Zottelige Fratzengesichter, lautes Geschrei, Kettenrasseln, rote Feuerschwaden und schrilles Schellengeläut: Türkheim wird dann zum Schauplatz der Klausen.

Rund 200 schaurig-schöne Gestalten werden auch in diesem Jahr am Tor und in der Maximilian-Philipp-Straße erwartet, die dort lustigen Schabernack treiben sollen – und dürfen. Damit dem schaurig-lustigen Treiben unschöne Szenen wie bei den Klausentreiben vor der Corona-Zwangspause erspart bleiben, wird der Klausen- und Traditionsverein Türkheim für einen geregelten Ablauf sorgen.

Schon der Vater des "Oberklaus" war beim Klausenverein aktiv

Ganz vorne dabei ist Florian Rehle, der als „Oberklaus“ mitläuft und so zum „Gesicht“ des Klausentreibens wird. Wobei – wirklich Gesicht zeigen ist dabei nicht geplant – der 27-Jährige wird sich wie seine Vereinskameraden unter einer wilden Klausen-Maske verstecken und so für Spaß mit einem Schuss Schrecken bei den Besucherinnen und Besuchern sorgen. Florian Rehle wurde die Begeisterung für diese Tradition praktisch schon in die Wiege gelegt, sein Vater war schon beim Klausenverein und Florian konnte es kaum erwarten, mit 14 Jahren endlich auch offiziell dem Verein beitreten zu dürfen.

Der Türkheimer Klausen- und Traditionsverein zählt inzwischen rund 200 Mitglieder und ist einer der vielen Aktivposten im Türkheimer Vereinsleben. Vom Stand am Weihnachtsmarkt bis zum Nikolauseinzug dreht sich in den Wintermonaten alles um das Thema Klausen, doch mit dem Straßenfest im August oder bei Altpapiersammlungen und anderen Veranstaltungen ist der Klausenverein auch außerhalb der Adventszeit aktiv.

Als Oberklaus erwarten Florian Rehle jetzt einige anstrengende und spannende Tage – und vor allem Nächte. Anstrengend, weil allein schon die Teilnahme am Klausentreiben unter der wilden Maskerade buchstäblich eine schweißtreibende Angelegenheit ist. Und spannend, weil der Verein als Organisator natürlich auch immer auf mögliche Nebengeräusche gefasst sein muss und eine enorme Verantwortung übernimmt.

Die offiziellen Klausen tragen alle ein Nummernschild

So wild die Klausen auch aussehen mögen – wirklich Angst brauchen weder Kinder noch Eltern vor den wilden Gesellen zu haben. Die offiziellen Klausen sind auch leicht an ihren „Nummernschildern“ zu erkennen, die vom Klausenverein ausgegeben werden und getragen werden müssen.

Schon wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Klausentreiben zum Umziehen treffen, wird durchaus streng kontrolliert, ob alles seine Richtigkeit hat und auch wirklich der Tradition und dem Brauchtum entspricht. Wer es auf Krawall abgesehen hat, wird schon im Vorfeld deutlich darauf hingewiesen, dass er beim Türkheimer Klausentreiben nichts zu suchen hat.

Jeder Teilnehmer wird namentlich erfasst und kann so im Zweifel auch leicht identifiziert werden. Doch das war in der Vergangenheit nur äußerst selten der Fall – wenn die Organisatoren erkennen, dass sich einer der Klausen daneben benimmt, dann wird er schnell und bestimmt nach Hause geschickt. Das klappt auch, weiß Florian Rehle – und wenn es doch mal mehr Probleme mit uneinsichtigen Besuchern gibt, stehen er und seine Kameraden vom Klausenverein direkt in Kontakt mit der Polizei, die an diesen Abenden auch verstärkt Präsenz zeigt.

Die Terilnehmer sollen vor dem Umzug "ihr Gehirn einschalten"

Er als Oberklaus achte einfach darauf, dass die Teilnehmer „ihr Gehirn einschalten“, bevor es zum Umzug geht. Alkohol sei daher nicht gerne gesehen, wer zu betrunken ist, kann gleich zuhause bleiben und hat beim Türkheimer Klausentreiben nichts verloren.

Dass es da auch mal „heftige Diskussionen“ gibt, weiß Florian Rehle seit vielen Jahren. Er weiß aber auch, dass eine klare Haltung und deutliche Ansprache in der Regel akzeptiert wird. Und wenn in Einzelfällen alles nichts hilft, dann erfolgt eben die schnelle Kontaktaufnahme zur örtlichen Polizei.

Das Problem in den vergangenen Jahren waren aber nie die „offiziellen“ Teilnehmer am Klausentreiben, die sich ordnungsgemäß beim Klausen- und Traditionsverein melden. Vielmehr sind es meist Jugendliche aus umliegenden Ortschaften, die das Türkheimer Klausentreiben mit einer wilden Party verwechseln, bei der alles erlaubt zu sein scheint.

So kam es in der Vergangenheit sehr zum Bedauern der Organisatoren vom Klausen- und Brauchtumsverein immer wieder zu unschönen Szenen und sogar blutigen Schlägereien.

Dass ausgerechnet der Oberklaus Florian Rehle und seine Mitstreiter vom Klausenverein als Veranstalter und Organisatoren daran überhaupt kein Interesse haben, versteht sich von selbst.

Was der Verein tut, um das Klausentreiben unter Kontrolle zu behalten

Der Verein unternimmt daher viel, um die Situation unter Kontrolle zu behalten. Mehrere Vereinsmitglieder mischen sich daher „in Zivil“ unter die Besucher im Türkheimer Ortskern. Und wenn sie einschreiten müssen, wird zugepackt – das kann dann auch für die Vereinsmitglieder durchaus unangenehm werden. Es gebe immer wieder Fälle, dass auf die Klausen losgegangen wird – und dann müssen sich die wilden Gesellen einiges gefallen lassen. Irgendwann ist damit aber Schluss – spätestens wenn Gewalt ins Spiel kommt.

Und das komme leider immer wieder vor, weiß auch Ober-Klaus Florian Rehle. Er selbst sei schon mit einem Messer bedroht worden, ein anderes Mal ging ein Täter mit einem Baseballschläger auf ihn los.

Dann gibt es für die Klausen nur noch eine Reaktion: Den Täter dingfest machen und sofort die Polizei alarmieren. Blaue Flecken gebe es beim Klausentreiben immer mal wieder, dagegen sei bei diesem wilden Treiben an sich ja auch gar nichts einzuwenden. Aber Straftaten und Gewaltexzesse haben hier nichts zu suchen, das muss jedem klar sein, der zum Klausentreiben nach Türkheim kommt“, macht Florian Rehle die Null-Toleranz-Taktik beim Klausentreiben deutlich.

Am 5. und 6. Dezember findet wieder das Klausentreiben statt

Er und seine Mit-Klausen freuen sich jetzt auf ein wildes, aber spaßigen und angstfreies Klausentreiben. Immerhin musste die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausfallen. Jetzt geht es – endlich – wieder los und Tradition und Brauchtum leben wieder auf. Das – und nur das – will der Klausen- und Traditionsverein beim Türkheimer Klausentreiben am 5. und 6. Dezember sehen. Ober-Klaus Florian Rehle und seine Vereinskameraden werden – wenn es sein muss – buchstäblich für diese Tradition kämpfen.