Kleiderbörse von Powerfrauen für Powerfrauen

Tauschen statt kaufen: Die Idee einer Kleidertauschbörse lockte viele Frauen ins Türkheimer Waaghaus.

Schon zehn Minuten nach Beginn der Kleidertauschbörse im Türkheimer Waaghaus waren die Kleiderständer und Tische gut gefüllt, mit Jacken, Pullovern, Hosen und verschiedensten Accessoires. Die Besucherinnen aus Türkheim und der Region hatten jeweils eine Tüte voller gut erhaltener Stücke mitgebracht, die sie zum Tausch boten. Für ihre jetzt leere Tüte konnten sie aus einem großen Angebot neue Lieblingsstücke suchen und finden. „Das freut mich jetzt wirklich“, war öfters zu hören, wenn frau etwas Schönes entdeckt hatte. Eine Ecke hinter Paravents zum Anprobieren fehlte genauso wenig wie drei Spiegel.

Die erste Kleidertauschbörse nach Corona wurde zum vollen Erfolg. Der katholische Frauenbund Türkheim war erstmals im Jahr 2019 mit der Idee einer Tauschbörse gestartet. Die damaligen Initiatorinnen waren auch jetzt im März 2023 dabei. Um die 100 Besucherinnen waren gekommen, im Outfit von ganz jung und flippig bis älter und elegant.

Im Herbst soll es wieder eine Kleidertauschbörse in Türkheim geben

Die fünf Organisatorinnen hat der rege Zuspruch überrascht und gefreut. Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke gingen an die Aktion Hoffnung in Ettringen, der Erlös aus Kaffee und Kuchenverkauf an Humedica in Kaufbeuren. Wer diesmal nicht mit dabei war und noch ausrangierte, ehemalige Lieblingsstücke im Kleiderschrank hängen hat: im Herbst 2023 soll es eine weitere Kleidertauschbörse im Türkheimer Waaghaus geben.