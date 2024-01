Kleintransporter kracht gegen wartendes Auto

Auf rund 1000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Paketzusteller an einem geparkten Auto verursacht hat.

Nicht aufgepasst hat ein 31-jähriger Paketzusteller, als er am Donnerstagnachmittag in der Webereistraße in Türkheim mit seinem Kleintransporter zurücksetzen wollte. Der Fahrer übersah dabei einen Pkw, dessen Fahrerin hinter dem Kleintransporter angehalten und gewartet hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (mz)