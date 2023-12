Türkheim

Kontroverse Diskussion im Gemeinderat: Wo ist Platz für Flüchtlinge in Türkheim?

Wo könnte in Türkheim Platz für eine Notunterkunft für Flüchtlinge geschaffen werden? Diese Frage schlägt in Türkheim hohe Wellen.

Plus Die Suche nach einem Standort für eine Flüchtlingsunterkunft in Türkheim ist schwierig. Angedachte Standorte stoßen auf Widerstand. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

“Man kann nicht gegen den massiven Protest der Bürger Geflüchtete unterbringen. Das entbindet uns trotzdem nicht von der Verpflichtung, Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen.“ Mit diesen Worten fasste Zweiter Bürgermeister Franz Haugg ( Freie Wähler) auf der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend das Dilemma der Gemeinde Türkheim zusammen. Es geht um die Frage: Wo könnte in Türkheim Platz für eine Notunterkunft für Flüchtlinge geschaffen werden? Dies schlägt in Türkheim hohe Wellen.

Etwa 120 Gäste bei der Diskussion im Gemeinderat Türkheim

Das Interesse an der Thematik war sehr groß – etwa 120 Zuhörer drängten sich im Sieben-Schwaben-Saal der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule. Bürgermeister Christian Kähler machte gleich zu Beginn deutlich, dass zum Thema Standort an diesem Abend kein Beschluss gefasst werde. Zur Debatte stand ein Grundstück am Türkheimer Bahnhof und ein Grundstück im Bereich Ettringerstraße/Angerstraße, dort, wo der neue Bauhof entstehen soll. „Es gibt derzeit kein Gebäude, das der Gemeinde gehört und leer steht, also haben wir dem Landratsamt diese beiden Grundstücke angeboten“, so Kähler.

