Konzept gegen sexualisierte Gewalt der Pfarrgemeinde Türkheim

Projektgruppe der Pfarrgemeinden Türkheim, Amberg, Irsingen und Wiedergeltingen bringt ein institutionelles Schutzkonzept auf den Weg. Beim ersten Treffen im Januar sind Interessierte willkommen.

Als eine der ersten Pfarreiengemeinschaften im Bistum Augsburg und im Dekanat Mindelheim machen sich die Gemeinden Türkheim, Amberg, Irsingen und Wiedergeltingen auf den Weg ein Institutionelles Schutzkonzept zu erstellen.

In einer offenen Projektgruppe wird hier ein auf die verschiedenen kirchlichen Tätigkeitsfelder und Gruppierungen zugeschnittenes Konzept erstellt, das der Prävention sexualisierter Gewalt dient. Ziel ist, in den Gemeinden eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu schaffen. Die Projektgruppe wird dazu im Zeitraum von rund einem halben Jahr anhand geeigneter Arbeitshilfen Umfragen starten, eine Schutz- und Risikoanalyse erstellen und für die beruflich oder ehrenamtlich Mitarbeitenden konkrete nachvollziehbare Punkte erarbeiten.

Wer sich einbringen möchte, ist in der Türkheimer Pfarrei willkommen

Nach einem Infoabend im November war jüngst eine Präventionsschulung der erste Schritt. 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersstufen und aus allen Gemeinden folgten interessiert und engagiert den Ausführungen von Marina König von der diözesanen Koordinationsstelle Prävention.

Als symbolischen Startschuss übergab sie am Ende der Veranstaltung die Begleitmappe an Pfarrer Martin Skalitzky und Gemeindereferentin Maria Strobel. Am 17. Januar 2023 trifft sich dann die Projektgruppe erstmals.

Wer sich hier einbringen möchte, ist willkommen und darf sich einfach über eines der Pfarrbüros melden.