Türkheim

vor 35 Min.

Konzert der Familie Günther stimmt auf Weihnachten ein

Plus In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt bot Familie Günther aus Türkheim mit "Musik im Advent" wieder ein besonderes Konzert.

Von Maria Schmid

Zur „Musik im Advent“, einem Konzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Türkheim, hatte die Familie Günther auch in diesem Jahr wieder eingeladen. Maria Mayer-Günther ist Lehrkraft an der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule in Kaufbeuren. Sie unterrichtet hier Schülerinnen und Schüler in Blockflöte, Violine, Viola und ist zuständig für Sing- und Kooperationsklassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

