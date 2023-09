Türkheim

Künstlerische Spielwiese zwischen Dielen und Dachbalken

Plus Mit einer Vernissage beginnt am Samstag die neue Ausstellung „Lieblingsstücke“ in der Türkheimer Galerie Epple. Hier begegnen sich Kunst und Leben.

Wenn ausgefallene Druckgrafiken aus Schwaben mit Gefäßen und Vasen aus Keramik, Steingut und Porzellan um die Gunst des Betrachters wetteifern, dann haben mit Sicherheit der Galerist Franz Epple sowie namhafte Künstler ihre Hand im Spiel. "Lieblingsstücke" hat Epple seine neue Ausstellung betitelt, die am Samstag, 16. September, mit einer Vernissage um 15 Uhr ihre Pforten öffnet. Und Epple hofft, dass die kunstsinnigen Besucher unter den 140 Keramik-gefäßen und den 45 die Wände der Galerie zierenden und mit den verschiedensten Techniken geschaffenen Radierungen ihr Lieblingsstück fänden.

Der Türkheimer Galerist Franz Epple im Zusammenspiel mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern

Die Galerie Epple ist im Markt Türkheim längst eine Institution und ein Begriff wie „Sieben Schwaben“, „Kapuzinerkirche“ und „Schloss“. Franz Epple transferiert die Kunst aufs Land und hat in Zusammenarbeit mit ihm bekannten Künstlern eine Gesamtschau, gestaltet, die durchaus mit dieses Genres Schritt halten kann. „Grenzenlose Ideen“ flüstern in der Galerie Epple die Keramiken, „Augen auf“, nicken die sensiblen Grafiken. Zwischen Dielen und Dachbalken macht sich eine Spielwiese mit eleganten und teils skurrilen Exponaten breit.

