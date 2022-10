Kultureller Auftakt im Türkheimer Waaghaus

Weil eine Autorin die Lesung kurzfristig absagen musste und zu wenig Anmeldungen eingingen, wurde spontan umgeplant.

Die erste kulturelle Veranstaltung der Volkshochschule Türkheim im neuen Waaghaus musste vom vorgesehenen Saal in der ehemaligen Waage im Erdgeschoss in die VHS-Räume im ersten Stock verlegt werden. Es hatte zu wenige Anmeldungen für die Lesung des Irsinger Autors Thorsten Oliver Rehm gegeben. Noch dazu hatte die zweite vorgesehene Autorin des Abends, Veronika Vinatzer alias Arya Andersson, kurzfristig absagen müssen.

Es fand folglich eine Veranstaltung im kleinen, fast privaten Rahmen statt. Thorsten Oliver Rehm bestreitet seit einiger Zeit Workshops zum literarischen Schreiben und auch Lesungen im Rahmen der Volkshochschule Türkheim. Ihm, der schon auf die Leipziger Buchmesse eingeladen war und erst kürzlich den „DIWA Award“ bekommen hat, mache es nichts aus, auch vor kleinem Publikum in der Region zu lesen, im Gegenteil. Dass die VHS Türkheim ganz bewusst „unsere kleinen, regionalen Autoren fördere“, berühre ihn. Die internationale Auszeichnung der „Diving Instructor World Association DIWA“ erhielt der Autor als Botschafter des „Abenteuer Tauchens“. Das Tauchen gehöre so wie das Lesen, Schreiben, die Wissenschaften und die Historie zu seinen besonderen Interessen, so Thorsten Oliver Rehm.

Einblicke in das Handwerk des Schreibens in Türkheim

Vor der eigentlichen, sehr lebendig und stimmungsvoll vorgetragenen Lesung aus mehreren Kapiteln seines Erstlingswerks von 2017 gab der Autor Einblicke in die Entstehungsgeschichte des „Bornholm-Codes“ und über das Handwerk des Schreibens allgemein. Seine Begeisterung kam gut rüber. Den Zuhörern gab er eine Vorstellung davon, wie viel Zeit und Arbeit, beispielsweise für die Recherchen, dem Schreiben eines Romans vorausgingen. Das, was er fiktiv geschaffen habe, solle authentisch wirken, so der Autor. Eine Einladung zum Vortrag der Nibelungenlied-Gesellschaft in Worms und eine weitere zum Museumstag in Kalkriese, betreffend die Varus-Schlacht im Teutoburger Wald, hätten ihn in diesem Anspruch bestätigt.

Sein Erstlingswerk, den „Bornholm-Code“, gibt es inzwischen auch als Taschenbuch. 2020 wurde es außerdem von einem professionellen Sprecher als Hörbuch ungekürzt eingelesen. Gehe es im „Bornholm-Code“ noch um Abenteuer rund um die Nibelungenschatz-Sage, habe sein zweites Buch von 2019, das „Subliminal-Experiment“, die mögliche Manipulation des Menschen durch Wissenschaft und Geldgier zum Thema. Dass ihm seine Zuhörer auch nach mehr als drei Stunden noch folgten, spricht für den Autor und die Geschichte.