Türkheim

12:00 Uhr

Kunst aus Schwaben setzt im Türkheimer Schloss Akzente

Auf seinen Bildern hat der Künstler Peter Hutter aus Kempten seine Kritik am modernen Städtebau realistisch in Szene gesetzt.

Plus Mehr als 100 Kunstwerke zeichnen in Türkheim ein vielfältiges Bild von der Schaffenskraft der heimischen Kunstszene.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Kunst in all ihren Facetten und in vollen Zügen genießen kann, wer die Ausstellung "Kunst aus Schwaben" besucht. Schon bei der Vernissage schien der Hunger nach Kunst und Kultur riesengroß. In den barocken Räumen und Gängen des kleinen Schlosses von Türkheim drängten sich Kunstfreunde aus nah und fern, was auf die Beliebtheit dieses Events schließen ließ.

Eindrucksvolle Malerei, Grafiken, Fotografie und Bildhauerei liefern in Türkheim reichlich Stoff für rege Diskussionen. Bestechen die mehr als 100 ausgestellten Kunstwerke doch mit eigenwilligen Handschriften und lassen auch auf die Verwendung von ungewöhnlichen Materialien schließen. Hinzu kommt, dass die Werke Hoffnung nähren, aber auch aktuelle Themen wie den Krieg in der Ukraine sowie Umwelt- und Klimaschutz aufgreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen