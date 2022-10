Kunst, die Hoffnung machen will, im Türkheimer Schloss

Der Bildhauer Gerhard Schröder und die Malerin Andrea Huszar stellen im kleinen Schloss in Türkheim aus.

Kunst in vollen Zügen genießen können Besucher einer Ausstellung des Türkheimer Förderkreises. Bis zum 15. Oktober geben die Malerin Andrea Huszar und Steinmetzmeister Gerhard Schröder im Kleinen Schloss einen eindrucksvollen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.

Eigentlich wollten die beiden Türkheimer Künstler ihre Werke schon vor zwei Jahren während des Herzogfestes zeigen, doch während der Corona-Beschränkungen ging das nicht. Stattdessen haben sie seither weitere Werke geschaffen und wagen einen neuen Anlauf. Ausschließlich lebensbejahende Exponate werden zu sehen sein. Die wurden schon bei einer Vernissage von vielen Kunstfreunden aus nah und fern als ausgesprochen kreativ gerühmt.

"Wohin führt unser Weg?", steht auf einem der Kunstwerke in Türkheim zu lesen

Schauen und staunen ist bei dieser Ausstellung angesagt. „Weil Kunst hier ihre gesellschaftliche und kulturelle Stärke zeigt“, brachte es Martin Schröder, Kunsterzieher und Neffe des Türkheimer Steinmetzes, in seiner Laudatio auf den Punkt. Und auch Bürgermeister Christian Kählers Grußwort drückte die Freude darüber aus, dass in den Räumen des kleinen Schlosses einmal mehr schöne Kunst Einzug gehalten hat. Wer die Ausstellung besucht, bekommt schnell mit, dass alle Exponate Hoffnung nähren, Zuversicht ausstrahlen und gangbare Wege in die Zukunft aufzeigen. „Wohin führt unser Weg?“ steht das auf Granit zu lesen. Zudem die bekannte Forderung „aus Schwertern Pflugscharen“ zu machen. Gerhard Schröders künstlerisches Schaffen hat viele Facetten. So gesellen sich zu sechs steinernen Stelen farbige Schriftbilder mit Texten aus dem neuen Testament.

Schattenmenschen verändern sich je nach Lichteinfall

Dass wir in unruhigen Zeiten leben, spiegeln auch zahlreiche Schattenmenschen wider, Figuren, die sich je nach Lichteinfall immer wieder verändern. Hängen bleibt der Blick auch an einer aus schwarzem Granit gehauenen Friedenstaube aus der Arche Noah, die schon auf einer großen Ausstellung in Augsburg für Diskussionen sorgte. In einer weiteren Stele sind einzelne Federn als Relikte aufgereiht. Sie weisen auf das Aussterben vieler Vogelarten und vieler anderer Tiere auf unserem Planeten hin.

Gerhard Schröder mit einem seiner Werke im kleinen Schloss. Foto: Franz Issing

Für eine passende Ergänzung zu Bildtafeln, Skulpturen und steinernen Exponaten sorgte die Malerin Andrea Huszar. Ihre farbigen und großflächigen Werke sind echte Hingucker. Vor allem Landschaftsbilder in Acryl, die berauschende Blicke aufs offene Meer und auf die Berge eröffnen. Huszar versteht sich aber auch auf die Aquarellmalerei, sowie auf filigrane Zeichnungen und Radierungen. Mit Vorliebe widmet sie sich ganzen Themenzyklen. An den Bildern, auf denen Raben musizieren und Möwen am Himmel über dem Meer, ihrer Sehnsuchtslandschaft kreisen, kommt man nicht vorbei. Kunst, die Hoffnung auf bessere Zeiten machen will.

