Türkheim

17:30 Uhr

Kunst, Musik, Spaß für Familien: Töpfermarkt in Türkheim geht weiter

Plus Ausnahmezustand im Herzen von Türkheim: Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten bietet weit mehr als Keramik. Das wissen vor allem Familien zu schätzen.

Von Franz Issing

Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Türkheim hat auch im 28. Jahr nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Schon am Eröffnungstag herrschte bei Sommerwetter der Ausnahmezustand. Einen Parkplatz zu finden, war reine Glückssache und im barocken Schlossgarten war zeitweise kein Durchkommen mehr. Zwischen Teich und Schloss bummelten an den Ständen und Buden vorbei nur gut gelaunte Besucher, die sich an den vielfältigen, meist mit Hand gefertigten Kunstwerken und Töpferwaren der mehr als 100 Aussteller aus ganz Deutschland erfreuten und auch in Kauflaune waren. Am Samstag und Sonntag geht das Spektakel weiter.

Insgesamt 15 Bands sorgen beim Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt für Unterhaltung. Foto: Franz Issing

Im Türkheimer „Mekka der Fingerfertigen“ fiel den Besuchern angesichts eines breit gefächerten Angebots an Keramikprodukten die Entscheidung nicht gerade leicht. Doch das Stöbern und Aussuchen von extravagantem Geschirr, elegantem Gold- und Silberschmuck, sowie Keramik für Haus und Garten machte ihnen sichtlich Spaß. Wer auf der Suche nach Neuheiten ist, wird zum Beispiel am Stand von Claudia und Martin Schadel aus Derndorf schnell fündig. Das Ehepaar hat nicht nur bemalte Vogelhäuser und bepflanzbare Schildkröten, sondern auch aus Edelhölzern gesägte Handtaschen im Angebot - mit schweren Henkeln aus Hufeisen. Das Gewicht soll die Kauflust dämpfen, hieß es mit einem Augenzwinkern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen