Ladendiebin gelingt die Flucht

Eine Frau mittleren Alters hat in Türkheim Lebensmittel in ihren Rucksack gesteckt - dann wurde sie entdeckt.

Am Freitagabend hat sich in einem Verbrauchermarkt in der Merowinger Straße in Türkheim ein Ladendiebstahl ereignet. Eine bislang unbekannte, etwa 40 Jahre alter Frau steckte sich dem Polizeibericht zufolge Lebensmittel im Wert von knapp 30 Euro in ihren Rucksack und passierte daraufhin den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Als sie von einer Mitarbeiterin angehalten wurde, flüchtete sie, so die Polizei weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)