Türkheim

06:30 Uhr

Lässt es Türkheim an Silvester wieder krachen?

Das Feuerwerk der Gemeinde Türkheim lockte in der Silvesternacht immer wieder viele Gäste in die Ortsmitte. Jetzt wird darüber nachgedacht, ob es in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk geben soll.

Plus Der Gemeinderat Türkheim entscheidet, ob das beliebte Spektakel zum Jahreswechsel wieder stattfinden soll. Zumindest in diesem Jahr ist die Gemeinde noch vertraglich gebunden.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Knallt, böllert und strahlt es wieder zum Jahreswechsel am Nachthimmel über Türkheim? Weit über 1000 Türkheimerinnen und Türkheimer trafen sich in den Jahren vor Corona mit ihren Freunden und Gästen auf dem Rathausplatz, um gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen und das von der Gemeinde organisierte Feuerwerk genießen. Dann kam die Pandemie – und anschließend eine Diskussion, ob das zentrale Feuerwerk überhaupt noch zeitgemäß ist, wenn andere Kommunen generelle Böllerverbote erlassen.

Das Feuerwerk von Türkheim kostet 12.000 Euro – wenn es stattfindet

Der örtliche Marktgemeinderat diskutiert jetzt in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr, im Sitzungsaal des Rathauses, erneut darüber, ob es nun doch wieder ein zentrales und aus der Gemeindekasse bezahltes Silvesterfeuerwerk geben soll. Hintergrund ist auch: Die Marktgemeinde ist noch immer vertraglich gebunden und muss – wie schon in den vergangenen drei Jahren – bei einer Absage etwa 4000 Euro an Stornogebühren zahlen. „Bis zum Jahreswechsel 2023/24 sind wir noch vertraglich gebunden“, erklärte Kähler schon im Oktober 2022, als über die Absage des Silvesterfeuerwerkes entschieden wurde. Zum Vergleich: Etwa 12.000 Euro kostet es die Gemeindekasse, wenn das Türkheimer Feuerwerks durchgeführt wird. Dennoch stand Kähler damals hinter der Entscheidung, das Feuerwerk abzublasen und damit auch die fälligen Regresszahlung zu leisten. „Es stehen zu viele Gründe gegen eine Durchführung.“ War es erst die Corona-Pandemie, so wurde im Vorjahr wegen Umwelt- und Feinstaubbelastung in Zeiten des Klimawandels und dem Krieg in der Ukraine argumentiert. Auch eine damals denkbare nächste Corona-Welle im Herbst stand einer positiven Entscheidung entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen