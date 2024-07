Am Freitagnachmittag wurde im Freibad in der Badstraße in Türkheim ein hochwertiges Smartphone gestohlen. Das Mobiltelefon steckte in einer Badetasche, die unbeaufsichtigt auf der Liegewiese lag. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

