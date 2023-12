Langjähriger Mitarbeiter der Gemeinde Türkheim kommt vor Gericht

Plus Jetzt steht der Termin fest, wann sich die frühere Führungskraft wegen des Verdachts der Untreue vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten muss.

Seit Monaten warten viele Türkheimerinnen und Türkheimer darauf, dass die Untreuevorwürfe gegen eine ehemalige Führungskraft der Türkheimer Gemeindeverwaltung vor Gericht auch öffentlich geklärt werden. Zunächst hatte es vom Amtsgericht Memmingen geheißen, dass erst im Januar 2024 ein Prozess angesetzt werden könne. Jetzt kommt es doch schon früher zur Verhandlung.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen im Sommer die Ermittlungen abgeschlossen hatte, erteilte das Amtsgericht Memmingen einen Strafbefehl, zu dem der Angeklagte Stellung nehmen konnte. Der Angeklagte habe diesen Strafbefehl aber nicht akzeptiert und Einspruch dagegen den eingelegt. Damit kommt es jetzt am Donnerstag, 21. Dezember, zur öffentlichen Verhandlung.