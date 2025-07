Laptops unterstützen Lehrer und Schüler an der Grundschule Türkheim

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Türkheim dürfen sich erneut über eine Spende der Lechwerke (LEW) freuen: Die Bildungsinitiative 3malE der LEW-Gruppe stellt der Schule 30 Laptops im Gesamtwert von rund 13 000 Euro zur Verfügung. Mit der Aktion „Computer für den Schulalltag“ möchte LEW nicht nur das computerbasierte Lernen und Lehren fördern, sondern zum Beispiel auch Schulpublikationen unterstützen. Die Laptops waren zuvor bei LEW im Einsatz und sind in einem einwandfreien technischen Zustand. Die Grundschule Türkheim hatte sich beim Partnerschulen-Programm der LEW-Bildungsinitiative beworben und per Los den Zuschlag erhalten. Stefan Stölzle, Kommunalbetreuer bei LEW, übergab die Geräte jetzt offiziell an die Schulleiterin Hildegard Ohlmann und Konrektorin Sabine Henle.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis