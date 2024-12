Leck im Tank: Lkw verliert Diesel auf der A96

Eine Anzeige erwartet einen 48-jährigen Lkw-Fahrer - aber nicht, weil er am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr während der Fahrt auf der A 96 in Richtung Lindau festgestellt hatte, dass ein aufgewirbeltes Metallteil seinen Kraftstofftank beschädigt hatte und der Lkw Diesel verlor. Der Brummifahrer fuhr laut Polizei den Rastplatz Kammlachtal-Nord an. Aus dem Tank liefen auf dem Parkplatz innerhalb von kurzer Zeit etwa 250 Liter Diesel aus und sickerten teilweise ins Erdreich. Der Parkplatz wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Mindelheim war zum Abbinden des Kraftstoffs vor Ort. Die Schadensbegutachtung erfolgte durch die Autobahnmeisterei Mindelheim unter Einbindung des Wasserwirtschaftsamtes. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Memmingen beim Lkw-Fahrer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Der 48-Jährige gab dann auch zu, dass er Cannabis konsumiert hatte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister. (mz)

